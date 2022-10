Tržaško pristanišče odprlo pisarno v Bruslju

Da bi svoje dejavnosti promoviralo tudi v tujini, je tržaško pristanišče odprlo svojo pisarno tudi v Bruslju. Lani so eno odprli v Budimpešti, pred nekaj tedni pa je pisarna začela delovati še v belgijski prestolnici. To so ustanovili v začetku leta v sodelovanju s podjetjem Alpe Adria.

Po zaslugi bruseljske pisarne bo Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana neposredneje v stiku s predstavniki evropskih institucij, kar bo ustvarilo nove priložnosti za dialog z bruseljskim mednarodnim okoljem.

Odprtje pisarne predstavlja ključ do zbližanja pristanišča z mednarodnimi institucijami, pa tudi priložnost, da tržaški model in znanje promovirajo v tujini in s tem omogočijo pristanišču tisti naravni preskok v kakovosti za konkurenčnost na svetovnih trgih, je prepričan predsednik pristanišča Zeno D'Agostino.