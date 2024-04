Zdaj Trst z rešitvami za trajnostno mobilnost

»Domačini morajo v središču Trsta za parkirna mesta tekmovati proti turistom.« S to izjavo je vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst v rajonskem svetu za mestno središče Tommaso Vaccarezza uvedel včerajšnjo novinarsko konferenco o mobilnosti.

Občinski svetniki Zdaj Trst so pred nedavnim vložili svetniško pobudo za izboljšanje prometne in parkirne ureditve v mestnem središču. V Trstu opažamo namreč porast turizma, kar privaja do znatno povečanega števila avtomobilov, je dejal Vaccarezza. Vodja svetniške skupine v občinskem svetu Riccardo Laterza je pristavil, da problema ne povzročajo le turisti, temveč k njemu odločilno prispevajo tudi Tržačani. Statistično miruje povprečni avtomobil 97 % svoje življenjske dobe. Večina avtomobilov je torej, pod določenimi pogoji, nekako nepotrebna. Kaj si želi torej gibanje Zdaj Trst? »Preureditev Trsta tako, da bi življenje postalo bolj kakovostno, mesto pa bolj trajnostno.«

En problem, dosti rešitev

Svetniška pobuda je vsebinsko zelo bogata, je dodal Laterza. V glavnem zahtevajo popuste za domačine v tržaških parkirnih hišah in na parkirnih mestih na ulicah in trgih. »To predvideva tudi tržaški prometni načrt, že deset let, dejansko pa teh popustov niso nikoli uvedli,« je pristavil. Obenem si želijo od Občine Trst večjega sodelovanja s stanovsko organizacijo hotelirjev Federalberghi. Plodno sodelovanje bi lahko omogočilo komunikacijsko kampanjo, s katero bi turiste prepričali, naj se ne pripeljejo z avtom do Trsta.