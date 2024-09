Ulica Commerciale spet prevozna

Ulico Commerciale so ob 18.25 spet odprli za promet. Kljub obetom, ki niso bili najboljši, so tehniki družbe AcegasApsAmga že danes uspeli odpraviti okvaro na plinskem omrežju. Izkop na cestišču so napolnili in vozišče asfaltirali. Malo pred 18.30 so tako lahko že zapeljali prvi avtomobili.

Ulico Commerciale so danes zjutraj zaradi nujnih del zaprli za promet pri hišni številki 63. Družbo AcegasApsAmga so že v nočnih urah obvestili o uhajanju plina, zaradi česar so območje zavarovali. Od današnjih jutranjih ur pa so bili na delu delavci in tehniki.