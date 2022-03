Umrl je Danilo Sedmak

V 85. letu starosti je umrl Danilo Sedmak. Psiholog in šolnik, v prostem času dejaven v številnih društvih, je bil med ustanovitelji Slovenske socio-psiho-pedagoške službe v Trstu in jo dolgo let vodil. Rodil se je v Križu in se do leta 1955 šolal v Trstu. Maturo je opravil na realni gimnaziji v Kopru, nato pa se odločil za študij psihologije in pedagogike na ljubljanski univerzi, kjer se je kasneje specializiral iz psihoterapije. Leta 1968 se je zaposlil v tržaški psihiatrični bolnišnici in bil med sodelavci Franca Basaglie do leta 1979, ko je nastopil službo v središčih za duševno zdravljenje. Kot koordinator Slovenske psihološke službe takratne tržaške zdravstvene enote, si je prizadeval predvsem za psihološko zdravje mladih Slovencev v Italiji.

Redno je sodeloval s Slovenskim raziskovalnim inštitutom. Na svojem področju je izdal več knjig in sodeloval pri številnih publikacijah. S sociologom Emidijem Susičem je leta 1983 izdal knjigo Tiha asimilacija, v kateri je obravnaval asimilacijske dinamike med Slovenci v Italiji.

Veliko let je na slovenskih šolah opravljal psihopedagoško službo. Rad je predaval staršem, mladim, učiteljem in profesorjem. Vse življenje je bil član društev in organizacij Slovencev v Italiji. Sodeloval je z Vincencijevo konferenco in s Klubom prijateljstva. Z ženo Floriano Stefani, s katero je pri Mohorjevi družbi leta 2012 objavil delo Jadranska oaza, psiho-ekološki pogled, sta živela pri Sv. Ivanu.