Vladni stanovanjski program je za sindikate nezadosten

Sindikati stanovalcev so se odločno postavili proti nacionalnemu stanovanjskemu programu, ki ga je predlagala italijanska vlada in ki ga je včeraj obravnavala poslanska zbornica. Po vsej Italiji, zlasti v Rimu, so priredili proteste, v Trstu pa so v znak nasprotovanja sindikati Sunia, Sicet, Uniat in zveza stanovalcev Unione Inquilini (UI)priredili srečanje z novinarji, da bi javnost opozorili na stanovanjsko krizo v Italiji.

»Program ni sprejemljiv,« je povedal Fabio Nemaz za Uniat, ki je z Giorgiom Gortanijem (Sicet) in Renatom Kneippom (Sunia) pojasnil, zakaj je vladni program nezadovoljiv: »Italija, tako kot vsa Evropa, doživlja globoko stanovanjsko krizo.« Namenjena sredstva bodo po mnenju sindikatov nezadostna za napovedano obnovo 60 tisoč stanovanj, »morda bo dovolj le za 30 tisoč bivališč,« je dodal Nemaz.

Sindikalisti so spomnili, da je v Italiji trenutno 100 tisoč praznih neprofitnih stanovanj, ki potrebujejo obnovo. V Furlaniji - Julijski krajini je teh več kot 4600, na Tržaškem 2700. Povpraševanja je sicer veliko več.

»O stanovanjski krizi se v Italiji in Evropi veliko govori, konkretnih dejanj pa je premalo,« je poudaril Kneipp, »predlagan stanovanjski program ne prinaša konkretnih sprememb, ki bi najbolj potrebnim družinam in socialno ogroženim ljudem zagotovile dostojen dom. Vse to vodi v družbeni zlom.«