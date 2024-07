Umrl je Pino Rosati, predsednik zadruge Lister

V ponedeljek se je po dolgi bolezni v 66. letu starosti poslovil Pino Rosati, predsednik socialne šiviljske zadruge Lister. Bil je med protagonisti Basaglieve revolucije, saj je leta 2009 ustanovil šiviljsko zadrugo, v kateri je trenutno šest zaposlenih, v njej pa delajo še tri praktikantke in dva prostovoljca.

Kljub bolezni je bil Rosati aktiven do zadnjega. V delavnici v paviljonu M nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu smo ga zadnjič obiskali junija, ko je imel poseben apel za Tržačane. Zadrugi Lister je namreč Italijanska škofovska konferenca poverila nalogo, naj izdela 2200 torbic iz jeansa za delegate, ki so se udeležili 50. Socialnega tedna katoličanov. Za tako veliko naročilo je šiviljski zadrugi zmanjkovalo blaga iz jeansa, zato so za pomoč prosili občane in jih spodbudili, naj jim prinesejo kose jeansa, ki jih ne potrebujejo več.

Ob tej priložnosti je Rosati po koncu Socialnega tedna še prejšnji teden nastopil tudi v oddaji televizijske postaje TV 2000, v kateri je predstavil poslanstvo in delovanje šiviljske zadruge Lister, ki jo je do zadnjega vodil srčno in z veliko vnemo.