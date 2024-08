Umrl je Renzo de' Vidovich

Pri starosti 90 let je umrl desničarski politik in predstavnik dalmatinskih ezulov Renzo de' Vidovich. Dolga desetletja je bil glasnik najbolj revanšistične tržaške desnice, v zadnjih letih je bil aktiven predvsem v sklopu dalmatinskih ezulskih združenj ter fundacije Rustia Traine.

De' Vidovich se je rodil leta 1934 v takrat italijanskem Zadru, nato ga je ob koncu druge svetovne vojne skupaj z drugimi Italijani zapustil in se preselil v Trst, kar ga je za vselej zaznamovalo. V povojnem času je bil med organizatorji protestov proti zavezniški vojaški upravi in manifestacij leta 1953 za prehod Trsta pod italijansko oblast. V naslednjih letih se je uveljavil v politiki, leta 1972 je bil v vrstah desne stranke MSI Giorgia Almiranteja izvoljen v poslansko zbornico. To stranko je zapustil leta 1978, kasneje je bil dejaven v sklopu strank Silvia Berlusconija Naprej, Italija in Ljudstvo svobode, vseskozi pa je zastopal stališča stare tržaške desnice, ki je bila Slovencem vedno nenaklonjena. Do zadnjega je denimo nasprotoval vrnitvi Narodnega doma Slovencem in prirejal posvete, na katerih je zatrjeval, da so si Slovenci Narodni dom zažgali sami. V zadnjih letih je bil dejaven predvsem v sklopu ezulskih organizacij, pri katerih je zastopal najbolj desna stališča in je bil do zmernejših ezulskih združenj pogosto kritičen.