V barkovljanskem portiču zagorel motorni čoln

V Barkovljah je včeraj okrog 12.15 zagorel 10-metrski motorni čoln, privezan v portiču. Na njem so bili lastniki, ki so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Prvi so posredovali pripadniki obalne straže, ki so bili s patruljnim čolnom v bližini. Z gasilnim aparatom so požar, ki se je vnel v prostorih motorja, pogasili. Na kraj so prispeli nato še gasilci, ki so preverili, da ne bi bilo drugih drugih morebitnih žarišč in so ohladili pogorele objekte. V požaru, katerega vzroke še preiskujejo, ni bil nihče poškodovan. Hitro gašenje je tudi preprečilo, da bi se ogenj razširil na sosednje čolne. Na kraju so bili reševalci.