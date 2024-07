V Botanjku so reševali kopalca

V teku današnjega popoldneva so morali obalna straža, gasilci in reševalci poseči na plaži v Botanjku. Kopalca je namreč na težko dosegljivem predelu obale obšla slabost. Reševalci so se morali vkrcati na plovilo gasilcev, da bi mu sploh lahko priskočili na pomoč.

Rešilec je kopalca pričakal v Brojenci, kamor so ponesrečenca reševalci ponesli z ladjo. Obalna straža je v tiskovnem sporočilu spomnila, da je kopanje zaradi trenutnih vremenskih razmer priporočljivo v zgodnjih jutranjih in večernih urah, ko smo manj pod udarom sonca. Vselej pa velja iskati senco in piti dovolj vode.