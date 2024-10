V gledališču Basaglia inštalacija, v muzeju mineralogije slikovna razstava

Gledališče Franco in Franca Basaglia ter muzej mineralogije in petrologije tržaške univerze v Ulici Weiss v svetoivanskem parku so poživele barve. V okviru projekta Relazioni d’arte, ki ga prirejajo ob stoletnici tržaške univerze in v sodelovanju z deželnim zavodom Erpac, so med junijem in oktobrom letos načrtovali več umetniških inštalacij in razstav, ki bi obogatile različne objekte tržaške univerze. V svetoivanskem parku bosta v okviru projekta še zadnja razstavljala umetnika Elisa Vladilo in Antonio Sofianopulo, kurator njunih razstav je Lorenzo Michelli.

Da bi poživela pročelje gledališča Basaglia, je Elisa Vladilo okna in vrata okrasila z barvami, ki se pojavljajo tudi na tleh pred stavbo, kot da bi se barvana luč zrcalila na asfaltu. Inštalacijo je poimenovala Funny Reflacions.

Antonio Sofianopulo pa je s pisanimi slikami napol domišljijskih in napol naravnih svetov, v katerih nastopajo narava, ljudje in živali, okrasil muzejske police z minerali in kamni. Njegova zbirka RiConoscenza bo tako kot inštalacija Elise Vladilo na ogled do decembra, in sicer od ponedeljka do petka od 10. do 19. ure.