V iskanju harmonije

Svetloba preveva najnovejše umetnine Jasne Merkù, večplastne vtise v malem formatu, ki neposredno nagovarjajo gledalca z niansami pretežno pastelnih barv in z otipljivostjo reliefne snovi. Razstava z naslovom Razodevanje, ki je od ponedeljka na ogled v Peterlinovi dvorani v Trstu, povezuje različne projekte tržaške umetnice, od stiliziranih pokrajin cikla Minimalia (2018) skozi kontraste cikla Neukročena in barvne dualizme niza Cartofanie vse do sklopa Razodetja, ki je nastal ravno za to priložnost.

Društvo slovenskih izobražencev je namenilo enega svojih ponedeljkovih večerov odprtju razstave z besedami, glasbo in predvsem z druženjem številnih slovenskih in italijanskih ustvarjalcev in prijateljev, ki so si ogledali razstavljena dela in delili svoje vtise z avtorico.

Predstavitev razstavljenih vsebin je podala umetnostna kritičarka Nataša Kovšca. Poudarila je temeljno vlogo ročne izdelave papirja, ki je nosilec umetniškega izraza in sestavni del umetnin Jasne Merkù. Slog »oblikovalke vizualnih komunikacij« izhaja iz eksperimentiranja s tehnikami in materiali; v tem primeru gre za odpadni papir, ki doživi preobrazbe skozi kolaž.

Papir je glavna snov in tudi podlaga za »dodatke« (niti, vrvice, organski materiali), ki se med sušenjem zlijejo z osnovo in postanejo reliefi. Oblike in barve se razporedijo po poteh trenutnega navdiha, sam postopek pa posreduje ekološko ozaveščeno sporočilo, saj preoblikuje odpadne materiale in jim podari estetsko in umetniško vrednost. Ali z besedami Nataše Kovšča: »njena dela se nanašajo na načela ekologije, krožne ekonomije in etike, saj v odpadnih papirjih, ki jih skrbno shranjuje, prepoznava estetsko dimenzijo in izrazno moč.«

Predsednik DSI Martin Brecelj je javnost povabil na ogled razstave Razodevanje, ki bo krasila Peterlinovo dvorano do 24. decembra in bo odprta od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure ter med prireditvami.