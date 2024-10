V mesto pojdite z avtobusom

Dan pred Barcolano, največjim jadralskim praznikom v letu, je na tržaškem nabrežju res zelo živahno. Množice ljudi so toplo in sončno jesensko jutro izkoristile za sprehod med stojnicami. Po Terezijanski četrti se je trlo obiskovalcev od vsepovsod. Številni so v Trst prispeli z vlakom, z glavne železniške postaje se vijejo kolone turistov, ki so v Trst prispeli, da bi prisostvovali največji regati na svetu.

Močno obremenjen je tudi promet, v središču Trsta prihaja do velikih zastojev. Za promet je namreč zaprt del nabrežja med Trgom Tommaseo in Ulico Mercato vecchio. Lokalna policija tako preusmerja promet proti Korzu Italija. Številni vozniki neuspešno iščejo parkirišče v središču mesta, podajajo se tudi vse do Rojana in Svetega Jakoba v upanju, da bodo našli prostor za svoje vozilo. Promet je tako blokiran tudi v predoru Sandrinelli, pod gričem svetega Justa.

Če želite v Trst, je torej bolje, da svoje vozilo parkirate na enemu od parkirišč na robu mesta, od koder proti nabrežju vozijo linijski avtobusi podjetja Trieste Trasporti. Vozovnice stanejo le en evro, z isto vozovnico pa se je mogoče do polnoči peljati na vseh avtobusih, ki center povezujejo s parkirišči v predmestju. Storitev Park&Bus bo danes na voljo do 21. ure. Jutri pa lahko storitev koristite med 8.30 in 15. uro. Svoje vozilo lahko pustite na parkiriščih pri openskem krožišču v smeri proti Banom, v parku Bovedo v Barkovljah, na Trgu Puglie pri Čarboli ter na Trgu Cagni. Na teh parkiriščih je mogoče danes in jutri kupiti avtobusne vozovnice po 1 evro. Po mestu te dni vozijo tudi novi električni avtobusi. Vse informacije o storitvi najdete na tej povezavi.