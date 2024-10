V novem romanu tudi veliko Trsta

Pisatelj Milan Dekleva pravi, da se je želel s svojimi Lističi pokloniti staršem, ki so preživeli gorje, a na svoje otroke niso prenesli doživetih travm. Pa tudi dokazati, da je bilo 20. stoletje, stoletje beganja in begunstva, kajti »svet je postal preveč površen, za spomin se je treba boriti«. Nastal je tako fragmentarno zasnovan roman, v katerem je marsikateri fragment tržaško obarvan. Zato ne čudi, da so ga krstno predstavili ravno v Trstu. Pa še na avtorjev rojstni dan.

V Tržaškem knjižnem središču se je v četrtek z Milanom Deklevo pogovarjal Marij Čuk, ki je knjigi (pravkar je izšla pri mariborski založbi Pivec) prispeval spremno besedo. O Deklevi je dejal, da je izredno ustvarjalen pisec proze in zlasti poezije (izdal je 27 pesniških zbirk), a tudi prevajalec in komponist (bil je med ustanovitelji glasbene skupine Salamander). Njegove družinske korenine segajo v Trst in osrednji protagonist ter prvoosebni pripovedovalec romana Lističi je Albert Širok, mamin stric, pesnik in prevajalec, brat tigrovca Karla Široka, po katerem je bila poimenovana ena od sedaj že ukinjenih slovenskih osnovnih šol v Trstu. Družina Širok se je iz Brd preselila k Svetemu Jakobu, kjer je bil nono ravnatelj na Ciril-Metodovi šoli.

