V palači Kalister nastaja hotel

V palači Kalister na Trgu Libertà že od marca letos potekajo obnovitvena dela, katerih cilj je preureditev stavbe iz začetka osemdesetih let 19. stoletja v štirizvezdični hotel. Čez predvidoma dva meseca bodo končali s prvo fazo obnove, v okviru katere nameravajo nadomestiti dotrajane tramove in stavbo predvsem statično sanirati. Nato se bo začela druga faza del, ta bo gradbena, ki se bo končala predvidoma februarja ali marca leta 2026. Obnova notranjosti zgodovinske palače bo stala med devet in deset milijonov evrov, v zahtevno prenovo pa je ugriznilo nepremičninsko podjetje Fincat družine Lokar.

Giovanni Lokar je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja skupaj z inženirjem Sergiom Zinijem kot investicijo kupil drugo, tretje in četrto nadstropje palače. Po smrti inženirja Zinija leta 2010 so Lokarjevi od dedičev odkupili solastništvo treh nadstropij, pred nekaj leti pa so od bank odkupili še pritličje in prvo nadstropje. Tako kot pravi stari pregovor zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Stavbo so nameravali začeti prenavljati že pred leti, a pandemija, zaradi katere so cene gradbenih materialov odletele v nebo, je vse skupaj ustavila. Podjetje Fincat se je odločilo za preložitev del, a nad ambicioznimi načrti ni nikoli obupalo. In letos spomladi je zahtevna obnova vendarle stekla.

V preteklih dneh smo si ogledali, kako poteka obnova okoli pet tisoč kvadratnih metrov velike palače, ki so jo po naročilu Franca Kalistra začeli graditi leta 1879, dograjena pa je bila v manj kot treh letih. V njej je takrat delalo okoli 300 obrtnikov. Danes med prvo fazo obnove v palači vsak dan dela okrog 20 delavcev turinskega gradbinca Sacco, ki je specializirano za restavriranje razkošnih palač. V drugi fazi bo na gradbišču veliko več delavcev, nam je povedal generalni direktor podjetja Fincat Ivo Corva, ki nas je vodil po palači, v kateri se je veliko originalnih detajlov odlično ohranilo.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.