V rdečih conah še dodatne strožje omejitve

Rdeče cone predstavljajo odgovor na nasilne dogodke - pretepe, napade z noži in lesenimi palicami, ki v zadnjih časih vse pogosteje kalijo vsakdan krajanov in vseh, ki na teh območjih vodijo svoje dejavnosti. Vsaj do 31. marca bodo v veljavi nekateri omejitveni ukrepi na širšem območju od Trga Libertà vse do Drevoreda D’Annunzio, ki se jih morajo držati zlasti nevarne in nasilne osebe ter obsojenci. Organi pregona bodo tako imeli pravno podlago za odstranjevanje omenjenih oseb s teh območij, pristojni organi pa jim bodo v primeru kršitve prepovedi zadrževanja lahko nasploh prepovedali vstop v ta območja.