V strmi Ulici Bonomea se je zagozdil s počitniško prikolico

Nemški voznik opla, ki je vlekel večjo dvoosno počitniško prikolico, je popoldne nič hudega sluteč zavil v Ulico Bonomea, eno najbolj strmih tržaških rebri, in zapeljal proti Obelisku. Njen naklon je ponekod več kot 30-odstoten, zatrjujejo poznavalci. Poleg tega je reber tudi ozka in komajda prevozna v obe smeri. Avtomobil se je na strmini pod težo prikolice ustavil in ni mogel več naprej, pri čemer je blokiral cesto. Tudi obrniti prikolico ni bilo ravno enostavno. Posredovali so gasilci, ki so turista rešili iz zagate.