V Trstu 190 oboroženih lokalnih policistov

Leto 2024 je bilo za tržaško lokalno policijo polno novosti. Skoraj vsi zaposleni so oboroženi, dobili so novo, četrto postajo, se kadrovsko okrepili, stopili bližje občanom, vodili kriminalistične preiskave v sodelovanju z ostalimi varnostnimi organi.

Lansko leto je zaznamovalo povečanje števila postaj - od treh na štiri (odprli so tisto v Ul. Revoltella) tako zaradi porasta osebja - 90 novih mladih redarjev - kot iz želje, da bi bili bolj prisotni na ozemlju. Povezovanje z občani je lokalna policija okrepila s sodelovanjem na številnih dogodkih, s srečanji na šolah (nagovorili so več kot 6500 mladih) in univerzi ter s stojnico na Barcolani. Veliki izzivi so bili lani kajpak prihod papeža, trikratni obisk predsednika republike ter vsekakor izjemno število turistov v mestu.

Lokalna policija šteje danes 288 zaposlenih, vključno z administrativnim osebjem: 56 je žensk, povprečna starost pa se giblje okrog 46 let. V operativno komunikacijskem centru, kjer na telefone 24 ur na 24 odgovarja devet ljudi, so lani prešteli 30 tisoč klicev in 21 tisoč prošenj za ukrepanje. Na facebooku pa je stran Agente Gianna dosegla 22 tisoč sledilcev.

Oboroženih je danes 190 lokalnih policistov, v prihodnjih dveh mesecih bo pištolo dobilo še preostalih 31 kolegov s postaj v ulicah Locchi, Giulia in Revoltella, po openskih.

Dejavnosti in dosežke posameznih oddelkov je nanizal poveljnik lokalne policije Walter Milocchi.