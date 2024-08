V Trstu in Furlaniji snemajo novo kriminalko

Že dobra dva tedna snemajo v Furlaniji - Julijski krajini še eno televizijsko serijo, kar potrjuje atraktivnost te dežele za produkcijske hiše, ki se pri tem oprejo na zavod Film Commission FVG. Tokrat gre za novo kriminalno serijo Estranei (Tujci), ki bo v prihodnje v štirih delih na sporedu na kanalu RAI2.Jutri se bo snemanje zaključilo na Velikem trgu v Trstu, kjer se bo palača deželne vlade za to priložnost spremenila v banko. Pred tem so kadre snemali v Emiliji - Romanji, od 19. julija pa v Furlaniji, in sicer v Vidmu ter okolici, pa tudi v Tavagnaccu in Čedadu.

Režiser je Cosimo Alemà, igrajo pa Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci in drugi, sodelujeta tudi Isabella Ferrari in Giulio Scarpati. Zgodba je umeščena v mirno mestece sredi nižine, v katerem živi velika skupnost sikhov. Izginotje dveh mladih zaljubljencev močno načne tamkajšnje krhko ravnovesje, nasilje izzove novo nasilje.