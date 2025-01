V Trstu vse več hotelirstva »na črno«

V Furlaniji - Julijski krajini, ki je za turiste dan za dnem bolj zanimiva, odigrava Trst, z obalo in Krasom ter zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi, ključno vlogo. Zato so v mestu v zalivu, poleg hotelov, dan za dnem bolj številna zasebna stanovanja za kratkoročni najem in tako imenovani B&B (nočitev z zajtrkom), dvo ali več posteljne zasebne sobe vseh kategorij. Ponudba je raznolika, prav tako kot so raznolike zahteve turistov.

Na območju tržaške občine je 121 t.i. B&B. Njihovo delovanje ureja Občina Trst, ki ima na svoji spletni strani vse potrebne informacije za odprtje in upravljanje tovrstnih obratov. Več kot 4000 pa je stanovanj za kratkoročni najem. V tem primeru se pravil marsikdo ne drži. Iz raziskave, ki jo je pred nekaj dnevi objavilo italijansko ministrstvo za turizem, je v Trstu več kot 1500 nezakonitih turističnih stanovanj oz. takih, ki ne spoštujejo pravil nove ministrske uredbe, ki zahteva, da se vsa turistična stanovanja opremi z varnostnimi sistemi. Lastniki pa morajo seveda dejavnost prijaviti občini.

»Znano je, da je marsikje v Trstu razširjeno "črno hotelirstvo",« pravi predsednik tržaškega združenja hotelirjev Guerrino Lanci. »Nezakonito vodenje nastanitvenega obrata negativno vpliva na celotni sektor in na življenje v našem mestu,« je poudaril in dodal, da je pravila treba spoštovati in da je nad poslom nujen strožji nadzor.