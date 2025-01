V Trstu zaradi burje zapirajo mestne parke

V Trstu zaradi močne burje že danes popoldne zapirajo mestne parke. Njeni sunki so v zadnjih urah vseskozi presegali hitrost 80 kilometrov na uro. Pristojne oblasti se želijo izogniti nevarnosti, da bi burja podrla kakšno vejo ali drevo. Zaprti bodo do nadaljnjega oz. do izboljšanja vremenskih razmer, so sporočili z Občine Trst.

Zaprti bodo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema bo vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki bo ostal odprt.