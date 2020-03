V Zgoniku delijo prvih 109 paketov zaščitnih mask

Preko družbenih medijev se je pred kratkim oglasila zgoniška županja Monica Hrovatin, ki je z vodjo civilne zaščite Lorenzom Bredo in odbornikom Mirkom Sardočem nagovorila svoje občane. Sporočila jim je, da so prejeli prvo pošiljko zaščitnih mask, ki jih je Občini Zgonik dostavila deželna civilna zaščita.

Prešteli so 109 paketov, v vsakem sta po 2 maski – v popoldanskih urah jih bodo prostovoljci zgoniške civilne zaščite porazdelili po domovih prvih 109 družin, kjer je vsaj ena oseba starejša od 75 let.

Občanom je hkrati sporočila, da je podjetje Motomarine, ki ima svoj sedež na občinskem območju, občini podarilo 500 mask, ki jih bodo v prihodnjih dneh prostovoljci civilne zaščite porazdelili operaterjem, ki nudijo usluge občanom – se pravi zaposlenim v lekarni, trgovini z jestvinami, zdravnikom, karabinjerjem, občinskim uslužbencem, socialnim delavkam in negovalkam, pa tudi domačim kmetijam in gostilni, ki dostavljajo hrano po domovih. Zahvalila se je predstavniku podjetja Francescu Digovichu. »Priložnost bom izkoristila tudi zato, da vam povem, da smo se občinski odborniki odločili, da bomo svojo mesečno plačo namenili nakupu dodatnih zaščitnih mask za občane. Čuvajte se, bodite zdravi ter ostanite doma! Lep pozdrav in virtualen objem vsem vam.«