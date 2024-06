V Zgoniku slavila Monica Hrovatin

Zgoniška županja Monica Hrovatin si je z jasno volilno zmago zagotovila še tretji mandat na čelu občine. Na treh voliščih je ob podpori liste Skupaj - Insieme skupno zbrala 740 glasov (64,4 odstotka), medtem ko je nekdanji župan Mirko Sardoč (Združena ekipa za Zgonik ter Zeleni in Levica) pristal na drugem mestu z 290 glasovi (25,2 odstotka). Kandidatka desne sredine Chiara Puntar se je ustavila pri 119 glasovih (10,36 odstotka). Monica Hrovatin je imela leta 2019 767 glasov, takratni kandidat SSk Dimitri Žbogar pa 110. Volilna udeležba je bila letos 65-odstotna.

Potrjena županja je med praznovanjem komentirala, da je zelo zadovoljna z rezultatom, ker je prepričana, da so volilci nagradili njeno delo, saj so odstotki podobni tistim izpred petih let, medtem ko so bila evropska razmerja različna.