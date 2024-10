Vannaccijev aperitiv na slovenski jadrnici

Kdo je generala povabil na jadrnico? Konkretnih odgovorov imamo malo, kar jih je, pa bodo verjetno za tiste, ki hočejo netiti polemike, nezadovoljivi. Dejstvo pa je eno, po slovenskih sredinah se te dni vije - večinoma z grenkim priokusom in zdravo količino ogorčenja - vest, da je »našo« jadrnico projekta SeaYou@Barcolana v soboto obiskal kontroverzni (če hočemo biti prijazni) general in evropski poslanec Lige Roberto Vannacci, ki je zaslovel z rasističnimi in homofobnimi izjavami.

Ko je včeraj postalo jasno, da generalova prisotnost na jadrnici, ki je bila privezana ob pomolu Audace, ni bila le govorica, temveč dejstvo, je Primorski dnevnik telefoniral deležnikom projekta SeaYou. »Nekajminutna prisotnost Roberta Vannaccija na jadrnici ni bila načrtovana, dogovorjena ali potrjena s strani organizatorjev,» so potem v tiskovnem sporočilu zapisali partnerji v projektu SeaYou. »Vannacci ni bil vključen v uradni seznam povabljenih, prav tako ni imel nobene formalne vloge v okviru dogodka,» so dejali o aperitivu, ki se je odvijal na jadrnici v soboto zvečer. Kot so povedali eni izmed organizatorjev, je imel vsak deležnik omejeno število vabil, ki jih je lahko razdelil po lastni uvidevnosti. Vannacci pa ga ni dobil. V nadaljevanju so organizatorji tudi zapisali, da se je marsikdo umaknil. Primorskemu dnevniku so zanesljivi in med sabo nepovezani viri potrdili, da je marsikateri gost druženja zapustil jadrnico za čas, ki ga je Vannacci preživel na njej. Partnerji so bili Čupa, Kmečka zveza, SDGZ, Ad Formandum, ZKB, TMedia in Karsolink.

Drugi pa so mu dali razumeti, da na jadrnici ni dobrodošel. Tretji so izkoristili priložnost, da so mu »obogatili znanje« in omenili slovenski izvor ene izmed največjih italijanskih blagovnih znamk.

Nada Čok, predsednica JK Čupa, je poslala ločeno tiskovno sporočilo, v katerem je generala - prejšnji vikend bolj admirala - opisala kot »nezaželenega in nepovabljenega«. Poudarila je tudi, da zagovarja on »najbolj oddaljena stališča od vrednot, ki jih predstavlja Čupa«. Pristavila je, da je na pomolu počakala, da bi »nezaželeni gost čim prej izstopil in šel svojo pot brez neljubih incidentov«.

