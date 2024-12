Varno s pirotehničnimi izdelki

Ker se bodo mnogi na najdaljšo noč v letu opremili s pirotehnični izdelki, policija svari pred njihovo potencialno nevarnostjo. Tistim, ki si bodo praznike popestrili z uporabo pirotehnike, pa svetuje, naj to počnejo varno in uvidevno, saj lahko veselje prazničnih dni kaj hitro uničijo poškodbe.

To je na današnjem srečanju z novinarji sporočila tržaška policija, ki je opozorila, da pravila glede uporabe, prodaje in posedovanja pirotehničnih izdelkov ureja Zakon o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih. Pri tem je pozvala občane in občanke, naj bodo pozorni že pri nakupu pirotehničnih izdelkov. Kot je povedal Francesco Camerotto, vodja enega od oddelkov, ki se ukvarja z odkrivanjem nepravilnosti pri nakupu pirotehničnih izdelkov, je treba pri nakupu biti pozoren, da embalaža ni poškodovana in da so etikete pravilno označene s pravimi oznakami (CE). Opozoril je tudi, da pirotehničnih izdelkov nikoli ne smemo prižigati v zaprtih prostorih, na odprtem pa je treba biti pozoren, če piha veter, saj bi lahko kakšna iskra kaj hitro zanetila požar.

Na srečanju z mediji so sporočili tudi, kateri izdelki so dovoljeni fizičnim osebam in kateri prepovedani. Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer celo leto, ognjemetne izdelke F1 kategorije, katere glavni učinek je pok (to so pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), lahko kupujejo starejši od 14 let. Izdelkov kategorije F2, tudi ti predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa (rimske svečke, bengalične bakle), ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 18 let. Pri tem je potrebno upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in v vseh zaprtih prostorih.

Ognjemetne izdelke kategorij F3 je mogoče uporabljati s posebnimi dovoljenji, ognjemetni izdelki kategorije F4 pa so namenjeni samo strokovno usposobljenim osebam (za poklicno uporabo), so sporočili na policiji, kjer so tudi strogo odsvetovali predelovanje pirotehničnih izdelkov zaradi večjega učinka. To je lahko tudi smrtno nevarno, so poudarili.