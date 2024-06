Več odborniških mest in novih obrazov

Tako kot so se v koaliciji domenili pred volitvami, je podžupansko mesto pripadlo Marku Savronu (Slovenska skupnost), ki ima po novem izrazito tehnična pooblastila, in sicer tisto za urbanizem in prostorsko načrtovanje, gradbene investicije, premoženje in srenje.

Ostali izbrani odborniki so Alenka Vazzi (Demokratska stranka), ki bo pristojna za socialno politiko, šolstvo in vzgojne storitve, mladinsko politiko, enake možnosti in turistično promocijo; Paolo Paoletti (Stranka komunistične prenove), ki bo skrbel za športne in rekreacijske dejavnosti, civilno zaščito in čezmejne odnose; Elisabetta Sormani (Slovenska skupnost), ki je pooblaščena za storitve na ozemlju, varnost, cestno omrežje, promet, razvoj urbanega kolesarjenja in energetske trajnosti.

Med odborniki najdemo tudi relativno nova obraza, in sicer Luciano Depolo (Demokratska stranka), ki bo odgovorna za proračun, javne dajatve in evropsko projektiranje, ter zunanjega odbornika, dolinskega tajnika DS Micheleja Di Donata, ki bo pooblaščen za splošne zadeve, institucionalno komunikacijo, upravno učinkovitost in kakovost storitev, inovacijo in digitalizacijo, zunanjo in urbano opremo ter javne zelenice.

Župan je zase ohranil področja človeških virov, kulture, participativnega proračuna (to je pač njegov paradni konj, vključno s krajevnimi skupnostmi), proizvodne dejavnosti in gospodarskega razvoja, lokalne policije in javnega zdravstva.

