Večkulturnost Trsta skozi prehrano, običaje in oglede

Različne kulture se v Trstu prepletajo že od nekdaj. Združenje Altamarea Eventi s Silviom Pozenujem na čelu tako že trinajsto leto organizira prireditev Trst križišče kultur, na kateri v glavnem ponujajo vodene oglede, folklorne plese in stojnice s tipičnimi izdelki različnih kultur, ki domujejo v Trstu.

Srce prireditve bo tudi letos v Terezijanski četrti na Ponterošu in v ulicah Bellini in Cassa di Risparmio, kjer bodo postavili stojnice s tradicionalno hrano in bodo odprte vsak dan od 9.30 do 23.30. Okusilo se bo lahko srbsko hrano, slovensko pivo in druge specialitete.

Različni vodeni ogledi

Tudi letos združenje Altamera Eventi sodeluje tako s tržaško občino kot s turistično agencijo Mittelnet, ki skrbi za organizacijo večine vodenih ogledov. Letošnji niz se bo pričel jutri ob 18. uri z vodenjem po vili slikarke Alice Psacaropulo. To bo zadnja priložnost za njen ogled, preden bodo ta biserček s finančnimi sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost prenovili in popisali umetnine, ki so v njem.

V nedeljo bo na vrsti sprehod po Jožefinski četrti v sodelovanju s Trieste solidale, ki ga bo vodil naravoslovni vodič Dorian Lorenzutti. Obiskovalci se bodo sprehodili po poteh monumentalnih dreves. Zbiranje bo ob 10.30 pri Sv. Justu. V soboto, 22. junija, bo podoben sprehod vodil Marco Paparot. Zbiranje bo ob 10.30 na Drevoredu 20. septembra.

V ponedeljek ob 17. uri bo voden ogled po hidrodinamični centrali v Starem pristanišču, v torek pa ob 18. uri ogled vile Revoltella. Oba bo vodil zgodovinar Zeno Saracino. V petek, 21. junija, bo (letos prvič) na vrsti ogled tovarne spu žev Rosenfeld v Miljah.

Za vse naštete dogodke je potrebna predhodna prijava pri agenciji Mittelnet, telefonsko (338 7062067) ali na spletni strani (razdelek trieste a tu x tu). Ogledi so plačljivi.

Plesi na Ponterošu

Festival bodo odprli tudi tradicionalni grški plesi, ki jih bo izvedla šola Terpsihòri v petek ob 18.30 na Ponterošu. V soboto bo ob 10.30 ogled muzeja grške skupnosti, v nedeljo ob 10.30 grško pravoslavne cerkve, v sredo ob 10. uri pa ogled srbsko pravoslavne cerkve.

Letošnjo novost predstavlja glasbeni aperitiv, za katerega bo v sredo ob 18.30 poskrbel pihalni orkester gledališča Verdi v hotelu Double Tree by Hilton. Potrebna je predhodna prijava na 351 7431837.

Glavni organizator Silvio Pozenu je prepričan, da so vodeni ogledi zanimivi tudi za občane in ne le za turiste, saj ponujajo vpogled v Trst, ki ni zelo poznan. Program je pred stavila Serena Giorgini iz agencije Mittelnet. Občino sta na včerajšnji predstavitvi zastopali predsednica pete komisije in občinska svetnica Manuela Declich ter odgovorna v uradu za gospodarsko promocijo Barbara Comelli. Declich je izpostavila, da je Trst od nekdaj multietničen in multireligiozen. S takšnimi prireditvami pa ga v tej luči spoznavajo tudi občani.