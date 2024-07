Velikani italijanske glasbe peli za demokracijo

Na Velikem trgu je bilo v četrtek premalo sedežev za vse tiste, ki so želeli prisluhniti koncertu v sklopu Socialnega tedna katoličanov. Mnogi so se zato morali zadovoljiti s stojiščem za ograjenim prostorom in daleč od odra, na katerem so se izmenjevali velikani italijanske glasbene scene.

Socialni teden nosi letos naslov V srcu demokracije in prav to je bilo glavno sporočilo, ki so ga želeli publiki posredovati pevci. Peli so o pomenu participacije v družbi, o migrantih in ranljivih osebah na vseh področjih.

Na idilični lokaciji Velikega trga ob sončnem zatonu so nastopila pomembna kantavtorska imena različnih generacij. Večurni koncert je uvedel Riccardo Cocciante, ki je takoj navdušil publiko z uspešnicama I clandestini in Primavera. Za njim so na oder prevzeli Tiromancino, ki so prepevali La descrizione di un attimo, Due destini in druge skladbe.

Publiko je ogrel tudi kantavtor mlajše generacije Mr. Rain, ki je navdušil predvsem s sanremskima uspešnicama Supereroi in Due altalene. Kantavtorica Lara Dei je priredila Gabrovo La libertà, Amara pa je zapela svojo Che sia benedetta, ki je sicer zaslovela po zaslugi Fiorelle Mannoia. Veliko pričakovanje je bilo občutiti tudi za nastop Roberta Vecchioneja, ki ravno tako ni razočaral publike s svojimi uspešnicami, kot so Sogna, ragazzo, sogna, Chiamami ancora amore, Samarcanda in Luci a San Siro.

Na veliki oder sredi trga je stopila tudi komaj 13-letna avstrijska violinistka Lorea Mimura, ki je zaigrala na inštrument, katerega je neznanec odvrgel v smeti in ga je nato rešil Matteo Fanni Canelles iz tržaške glasbene šole Accademia Ars Nova.

Pevske nastope je izvrstno spremljal orkester FJK pod taktirko Leonarda De Amicis. Vrhunsko delo so opravili tudi tehniki, saj so bili glasovi in instrumentalni aranžmaji povsem zliti.

Vso to glasbo pa so spremljale tudi pomenljive besede, ki sta jih deklamirala Luca Violini in Claudia Campagnola. Slišati je bilo na primer besede Giannija Rodarija, Chaplinov govor v Diktatorju ter govor Martina Luthra Kinga I have a dream. Večer je povezovala Lorena Bianchetti.