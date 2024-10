Voda pred izzivi prihodnosti

Da Barcolana ni le regata, saj jadralni dogodek spremlja celo morje prireditev. V sklopu Barcolana Sea Summit smo vceraj prisluhnili predavanju družbe AcegasApsAmga o tehnologiji in znanosti v službi vode. V pogovoru z novinarjem dnevnika Il Sole 24 ore Cheom Condino so se upravljavci integriranih vodovodnih storitev na deželni ravni (teh je sedem), ki so povezani v mrežo Smart Water Menagement, in drugi gostje lotili zelo aktualnih tem kot so na primer podnebne spremembe in predstavili ukrepe, ki jih uvajajo vkljucno z digitalizacijo in umetno inteligenco za revolucijo omrežja.

Pri tem, kako se spreminja podnebje, se je zaustavila klimatologinja agencije Arpa Valentina Gallina. Kolicina padavin je iz leta v leto zelo razlicna. »Dejstvo je, da so poletja vse bolj suha, dežuje pa ogromno vec med septembrom in novembrom,« je dejala. Predstavila je platformo za podnebne projekcije severo-vzhodne Italije https://clima.arpa.veneto.it/, ki omogoca primerjavo razlicnih možnih scenarijev prihodnosti s pomocjo zemljevidov, kazalnikov in grafov oz. prikazuje, kako lahko trenutne odlocitve vplivajo na podnebje v prihodnosti. »Cloveški in naravni sistemi se morajo prilagoditi na podnebne spremembe in jih vkljuciti v nacrtovanje, da bi ublažili tveganja in omejili škodo.«

Donato Berardi, direktor Think Tank za lokalne javne storitve REF, je opozoril na nalogo upravljavcev vodovodnih storitev, ki se morajo soociti z izzivi prihodnosti, se pravi s cloveškimi posegi v naravne ekosisteme, starimi in novimi viri onesnaženja, podnebnimi spremembami, dekarbonizacijo, krožnim gospodarstvom oz. ponovno uporabo vode, celostnim upravljanjem vodnih virov, digitalnimi tehnologijami in inovacijami.