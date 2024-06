Voden ogled izkopavanj v mestu

Jutri in pojutrišnjem se bodo Tržačani in turisti lahko udeležili vodenega ogleda arheoloških izkopavanj v ulicah Crosada in Capitelli v starem delu mesta, kjer so arheologi naleteli na presenetljive najdbe. Dvodnevna terenska vodstva prireja Deželni zavod za arheološko dediščino, ki je z izkopavanji na tem območju začel oktobra lani, denar za ta projekt pa je prispevalo ministrstvo za kulturo.

Obiskovalci bodo iz prve roke slišali, kakšen je bil bizantinski Trst (6. in 7. stoletja), spoznali bodo tudi ostanke poslopja iz sredine 4. stoletja, ki je predstavljalo preobrat v arhitektonski zgodovini mesta. Jutranji vodeni ogledi bodo na sporedu ob 10., 10.30, 11., 11.30 in ob 12. uri. Popoldanski del pa bo potekal ob 14., 14.30, 15., 15.30 in ob 16. uri.

Število obiskovalcev na posameznem vodstvu je zaradi varnosti omejeno na 20 oseb, predvidene pa so obvezne prijave, in sicer do 9. ure zjutraj (tako jutri kot pojutrišnjem) na tukajšnjem spletnem naslovu. Zbirno mesto za vodeni ogled bo v Ulici Teatro romano.