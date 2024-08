Voznik trdi, da ga ni povozil

V noči na petek se je na prehodu za pešce v Ulici Giulia, pri hišni številki 53, pripetila huda prometna nesreča. Avtomobil je podrl 57-letnega moškega. Voznik se ni ustavil in nadaljeval svojo pot proti Sv. Ivanu. Prav tam, nedaleč od Trga Gioberti je lokalna policija, potem ko si je ogledala posnetke nesreče videonadzornih kamer finančne policije, izsledila avtomobil in na njem opazila znake močnega trčenja. Pešca, ki še leži v komi na oddelku za intenzivno nego katinarske bolnišnice, je namreč zbilo deset metrov stran.

S pridobljenimi registrskimi podatki so redarji kmalu ugotovili, čigav je avtomobil, sicer manjšega razreda. Sredi noči so poklicali lastnico, ki pa je zaradi dela poleti ni v Trstu. Priznala je, da je avtomobil posodila svojemu partnerju. Tega so že zgodaj zjutraj obiskali na domu pri Sv. Ivanu in ga pospremili na policijsko postajo v Ulico Revoltella. Med zaslišanjem je 45-letni moški trdil, da pešca ni povozil. Po krajši preiskavi je lokalna policija ugotovila, da je bil pred časom kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Policisti so ga ovadili zaradi pobega s kraja nesreče, zakonsko pa bo odgovarjal tudi za posledice, ki jih ima žrtev nesreče zaradi trčenja. Avtomobil je lokalna policija zasegla in ga predala forenzikom, preiskavo vodi tožilec Pietro Montrone.