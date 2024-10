Vrača se Triestespresso expo

V Starem pristanišču bo med 24. in 26. oktobrom ponovno zaživel sejem Triestespresso expo, edini mednarodni dogodek, posvečen espressu, ki v Trst privabi izvedence in proizvajalce iz celega sveta. Enajsti bienale naj bi letos obiskalo okrog 12 tisoč ljudi iz 48 držav. V kongresni center Generali bodo stopili izvedenci iz Južne Koreje, Indije, Ugande, Saudske Arabije, Etiopije, Burundija, Latvije, Kitajske, Ruande, Srbije, Poljske, Madžarske, Češke, Slovenije, Romunije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške in še bi lahko naštevali. Tridnevni dogodek je posvečen samo prijavljenim proizvajalcem, trgovcem in drugim akterjem kavne verige.

»Triestespresso Expo je pomembna vitrina za Furlanijo - Julijsko krajino in Trst, prestolnico kave, morda najpomembnejša na področju trgovanja, ki udeležencem ponuja koristne vsebine in splošno sliko svetovnega kavnega trga,« je na predstavitvi povedal Antonio Paoletti, predsednik trgovinske zbornice za Trst in Gorico, ki dogodek organizira v sodelovanju z združenjem Caffè Trieste in tržaško občino ter skupino Generali. »Trst doživlja svoj preporod,« je dejal deželni odbornik Sebastiano Callari, »sejem kave pa je zapisan v DNK mesta, zlasti v Starem pristanišču.« Novoizvoljena predsednica kavnega združenja Caffè Trieste Arianna Mingardi je spomnila, da bo kmalu odobrena nova evropska uredba o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR): »Uvoz kmetijskih izdelkov v Evropo je drugi največji povzročitelj krčenja gozdov na svetu. Vsi se bomo morali prilagoditi pravilom, od proizvajalca do trgovca s kavo. Zato bomo sejem odprli s kongresom na temo EUDR, da pojasnimo, kako se bo kavna veriga spremenila.«

Kavni trg je sicer doživel že veliko sprememb v zadnjih letih, zlasti v Evropi. Nazadnje je nanj vplival konflikt na Bližnjem vzhodu z zaprtjem Sueškega prekopa. Tovorne ladje so do Mediterana primorane pluti okrog Afrike. Za vse soudeležene pri trgovanju s kavo je to večji strošek, ki se pozna tudi pri končnem izdelku in njegovi prodaji in tudi ceni skodelice kave.Drugi sejemski dan bodo dopoldne popestrili s srečanjem o potencialu kavnega trga v Turčiji (s turškim veleposlanikom Omerjem Gucukom). V petek med 13. in 16. uro bodo priredili tekmovanje Capo in B Championship. Barmani iz FJK se bomo pomerili v pripravi najboljše kave z mlekom v kozarčku, v Trstu zelo priljubljeni različici malega cappuccina. V soboto pa bo na vrsti svetovno tekmovanje v ustvarjanju figur s penečim mlekom in kavo WLAGS. Dogajanje bo sklenilo tekmovanje Moka Contest v pripravi najboljše kave s kafetjero.