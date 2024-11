Vrata bo odprl nov študentski dom

V sredo bodo tudi uradno namenu predali novi študentski dom CampusX v Ul. Bonomo ob nakupovalnem centru Il Giulia. V njem bo na sobe lahko računalo 316 študentov, preostalih 54 sob bodo tržili pod formulo mladinskega hotela. Lastnik večnadstropne stavbe je deželni sklad Il Fondo Housing Sociale FVG, ki se posveča problemu neprofitnih stanovanj. Za investicijo v ureditev študentskega doma se je sklad odločil, ker se zaveda, da je v Trstu povpraševanje po subvencioniranih sobah veliko večje od ponudbe. Na tržaške visokošolske zavode je vpisanih 16.700 študentov, skoraj tri četrtine študentov prihaja iz drugih mest, okoli 8000 vpisanih v Trstu potrebuje sobe. Največji izziv za številne študente tako ostaja prav iskanje stanovanj na prostem trgu, saj je subvencioniranih mest za bivanje zelo malo.

Z novim študentskim domom, ki ga bo upravljala družba iz Rima, bo Trst lahko računal na 316 namestitev. Stavbo v Ul. Bonomo je omenjueni sklad začel prenavljati junija leta 2021. V osmih nadstropjih so uredili skupno 360 sob, skupne prostore so uredili v pritličnih prostorih in v prvem nadstropju, v četrtem nadstropju pa so predvideli tudi učilnice. Kako izgleda nov študentski dom, bodo upravitelji in lastniki objekta predstavili na vodenem ogledu v sredo.