Vse nared za Morje in vitovsko

30 krajevnih vinskih kleti, več kot 50 vitovsk, štirje gostujoči vinarji, strokovni posvet, okusna kulinarična ponudba s svežimi lokalnimi sestavinami, vodene delavnice, vinske degustacije. Vse to in še marsikaj čaka ljubitelje vina prihodnji konec tedna na Devinskem gradu, kjer bo zaživela 18. izvedba Morja in vitovske. Prireditev je namenjena promociji najslavnejše avtohtone kraške vinske sorte in hkrati Krasa, je uvodoma dejal predsednik Društva vinogradnikov s Krasa, ki dogodek prireja.

Prireditev je danes v sesljanskem lokalu Rilke v imenu organizatorja predstavil Robi Jakomin. Dogajati se bo začelo že v sredo, 26. junija, ko je ob 18. uri predvideno poletno vinsko potepanje oziroma obisk vinogradov in oljčnikov Bruna Lenardona v Miljah. Sprehod s spoznavanjem kmetije in dela prireja tržaška sekcija Fai, udeležbo je treba potrditi na trieste@delegazionefai.fondoambiente.it.

V četrtek, 27. junija, se bo ob 17. uri dogajanje premaknilo v Trst, točneje v prostore Skladišča 26 v Starem pristanišču, kjer je tačas na ogled razstava o kamnu. Tam bo skupina Ermada Flavio Vidonis priredila degustacijsko srečanje s someljejko Liliano Savioli Kraška razodetja: potovanje skozi tla, kamen in vitovsko, posvečeno vitovski Skerlja, Skerka in Zidaricha, ki je bila starana v kamnitih sodih (rezervacije na 348 8704157).

Višek bo prireditev dosegla v petek, 28. junija. V konferenčni dvorani Devinskega gradu bodo ob 15.30 ugledni gostje skušali odgovoriti na vprašanje Ali poreklo ustvari proizvod ali je morda proizvod tisti, ki ustvari poreklo? Od 18. do 22. bo za obiskovalce odprto festivalsko prizorišče z degustacijo vin in specialitet lokalnih restavracij. Vstop na dogodek je možen samo z vstopnico, za katero bo treba odšteti 45 evrov (v predprodaji 40 evrov). Podobno bo tudi v soboto med 18. in 22. uro.