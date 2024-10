Vsi se prehoda Trsta pod Italijo niso veselili

Pred sedemdesetimi leti, 26. oktobra 1954, je Trst prešel pod civilno italijansko upravo. Ko se govori o dogodku lahko občutljivost sogovornika zaznaš že po tem, ali uporablja izraz vrnitev, priključitev, osvoboditev ...

Pred današnjimi proslavami smo postavili nekaj vprašanj štirim tržaškim zgodovinarjem. Marta Verginella, Borut Klabjan, Raoul Pupo in Piero Purich so razmišljali o tem, kako so Tržačanke in Tržačani doživljali konec Svobodnega tržaškega ozemlja in kaj je prehod pod italijansko upravo pomenil za mesto.

Več v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika