Vzdrževanje gibljivosti na daljavo

Pandemija, ki se je bliskovito razširila po vsem svetu, je vse nas prisilila v skorajda popolno mirovanje. Zdaj že enomesečni izolaciji po zasebnih domovih za enkrat ni videti konca oz. se slednji od nas vse bolj oddaljuje, dolgotrajno omejeno gibanje pa se bo še naposled še kako poznalo: vsi bomo nekoliko bolj »leseni«, kaj šele osebe, ki so imele že prej težave pri gibanju oz. starejši ljudje, ki ne bodo zmožni več opravljati tega, kar je bilo prej zanje čisto navadno. 33-letna tržaška fizioterapevtka Elena Ugricic se s prepovedjo gibanja nikakor ne strinja, saj prinaša po njeni oceni več škode kot koristi - mišice namreč popustijo že po petih dneh mirovanja. Škode zlasti za paciente z multiplo sklerozo, s katerimi je v sklopu neprofitnega Združenja prostovoljcev za multiplo sklerozo (pri njem sodeluje že dve leti) še do prvih dni marca v centru na Trgu Bonifacio 1 opravljala potrebne nevrorehabilitacijske terapije. »Naenkrat je bilo treba prekiniti, saj razdalja med fizioterapevtom in pacientom še zdaleč ni enometrska.«

PRILAGAJANJE KORONAČASU

Elena je v prisilni karanteni razmišljala, kako bi se lahko vseeno kaj storilo in pacientom, ki so doma, pomagalo tudi s psihološkega vidika. »Preostalo nam ni drugega kot to, zasebne domove priredimo v telovadnice, se pravi, da terapije s pacienti izvajamo od doma s pomočjo naših pametnih telefonov, računalnikov ali tablic, se pravi tehnoloških pripomočkov. Pa smo se lotili in individualno terapijo izvajamo preko whatsappa ali facetima oz. aplikacij zoom in duo. Povežemo se, sama pokažem vajo in pacient jo izvede, jaz pa ga vodim in po potrebi popravim, če je na primer drža zgrešena.«

To pa ni edina storitev, ki jo Združenje ponuja »na daljavo« pacientom - ob nevrorehabilitaciji, ki jo izvajajo tri fizioterapevtke, imajo pacienti na voljo tudi psihološko oz. nevropsihološko podporo z nevropsihologinjo ter muzikoterapijo, ki jo izvaja seveda muzikoterapevtka; odgovorna za projekt je fiziatrinja in otroška nevropsihiatrinja Antonella Zadini.

KDO SO PACIENTI?

Projekt je namenjen osebam z multiplo sklerozo, ki se lahko avtonomno gibajo; tačas osebam, ki so že v terapiji pri Združenju. Običajno za multiplo sklerozo zbolijo ljudje med 20 in 40 letom starosti, torej tisti v obdobju največje aktivnosti in zagnanosti. Z boleznijo pa morajo sobivati vse življenje.

Sogovornica nam je povedala, da se je projekt doslej obnesel in pri njem sodeluje več pacientov z multiplo sklerozo - vsi so zelo veseli in vneto sodelujejo. »Tudi psihološko jim pomaga, ker bi bili drugače precej osamljeni. Biti zaprti doma ves dan sploh ni prijetno za zdrave ljudi, kaj šele za bolnike. Tako se vsaj virtualno družimo, skupaj vadimo, vzpostavljamo osebne, čeprav virtualne stike in si kratimo čas.« Vsak mora sicer imeti doma računalnik, kar je nekoliko omejujoče, vendar se Združenje dogovarja z društvi, če bi prispevali oz. podarili kak pripomoček.

Elena se je medtem povezala tudi s pediatrično bolnišnico Burlo, saj je izvedela, da opravljajo diagnoze že pri 16-letnikih, tako da bi v projekt rada vključila še njih. Slednji je za enkrat vezan le na paciente z multiplo sklerozo, lahko pa bodo v prihodnje vključili še paciente z nevrološkimi težavami.

NEZADOSTNE TERAPIJE

»Ko se bo stanje izboljšalo, nameravamo s projektom vsekakor nadaljevati ob običajni terapiji - če se bo še kdo želel pridružiti, je seveda dobrodošel. T.i. smart terapije pa bodo koristne zlasti za osebe, ki niso iz Trsta.« Elena nam je pojasnila, da osebe z multiplo sklerozo, ki je kronično-degenerativna bolezen, običajno imajo odobreno zdravljenje oz. določeno število terapij v centrih s koncesijo enkrat letno. »Z Združenjem opravimo s pacienti po eno ali dve terapiji na teden skozi vse leto, medtem ko je število odobrenih terapij v centrih s koncesijo lahko največ 10 - deset terapij v enem letu pa še zdaleč ni dovolj.«

Bolniki imajo fizične probleme - s terapijami pa vzdržujejo gibljivost in mišične sposobnosti. »Ker je multipla skleroza nevrološka bolezen, imajo pacienti težave v vzorcih gibanja, ki postajajo vse bolj omejeni. Premikanje udov je oteženo, gibi so grobi, težave imajo s pokončno držo, s koordinacijo in ravnotežjem. Takoj se utrudijo tudi pri vsakodnevnih dejanjih. Ob tem imajo tudi kognitivne težave - z načrtovanjem gibov, na primer, pa tudi težave s koncentracijo pri dejavnostih.« Za pomoč pri vseh teh vidikih poskrbi nevropsihologinja, ki jim pomaga izboljšati in okrepiti kognitivne sposobnosti, spominske zmožnosti ter spodbuja učinkovito govorno napredovanje.

KAKO SE LAHKO PRIDRUŽIMO

Terapije so brezplačne, kar še zdaleč ni zanemarljivo dejstvo. Kdor se želi pridružiti projektu, je seveda dobrodošel. Prijaviti se mora preko elektronske pošte (potrebno je privoliti za zaščito osebnih podatkov) na naslov volontarism@yahoo.it. Odgovorna Antonella Zadini jih bo kontaktirala in poskrbela za prvi »pregled« preko Skypa, med katerim bo preverila najprej gibalne funkcije in ugotovila, kje ima vsak težave.

Nato bodo na vrsti terapevti, ki bodo začeli svojo terapevtsko pot z njimi: fizioterapevti bodo kot zapisano delali na vzdrževanju mišičnih sposobnosti, izboljšanju koordinacije in ravnotežja, nevropsihologinja se bo posvetila psihološki podpori in kognitivni krepitvi, muzikoterapevtka pa bo poskrbela za glasbeno terapijo. ki pozitivno vpliva na razvoj možganov in krepi tudi koordinacijo oko-roka - zamislila si je lekcije klavirja preko spleta. Za tiste, ki ga nimajo, iščejo pri Združenju pripomočke.