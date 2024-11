Z baklami in lučkami od Prečnika do Šempolaja

Slovensko kulturno društvo Vigred, Združenje staršev Šempolaj in združenje Prijatelji/Amici Hospice Pineta vabijo tudi letos na tradicionalno dobrodelno baklado. Udeleženci se bodo zbrali jutri ob 18. uri na dvorišču gostilne Sardoč v Prečniku, od koder se bodo z živobarvnimi lučkami in baklami v temi sprehodili do Šempolaja.

Tako na štartu kot na cilju bo udeležence spremljal nastop Godbenega društva Nabrežina. V Šempolaju bodo v Štalci nastopili člani otroške pevske in glasbene skupine Vigred, sledilo bo nagrajevanje ex tempore (letošnja tema je bil mir), na ogled pa bodo tudi vse risbe, ki so jih izdelali otroci, ki obiskujejo vrtce v Šempolaju, Mavhinjah, Nabrežini, Devinu, Gabrovcu, Proseku in Križu, osnovne šole Gruden v Šempolaju, Šček v Nabrežini, Jurčič v Devinu, Sirk v Križu, Černigoj na Proseku in 1. maj 1945 v Zgoniku oziroma srednjo šolo Iga Grudna v Nabrežini. Ob zaključku kulturnega programa in nagrajevanja bo še družabnost ob toplem čaju in kuhanem vinu.

Organizatorji vabijo vse, naj s seboj prinesejo lučko, lanterno, žepno baterijo ali ročno izdelane svetilke. Izkupiček baklade bo namenjen dobrodelni organizaciji Prijatelji/Amici Hospice Pineta iz Nabrežine.