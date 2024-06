Z mladimi upi uvod v Kriški teden

Z glasbeno revijo mladih kriških upov se bo jutri ob 20. uri v Slomškovem domu začel Kriški teden, ki ga Slovensko kulturno društvo Vesna prireja v sodelovanju z zahodnokraškim rajonskim svetom, fundacijo Zdravko Košuta in domačo srenjo ob podpori Zadružne kraške banke Trst Gorica. Prireditev se bo, kot vedno, končala 23. junija s tradicionalnim svetoivanskim kresom pri Procesji, kjer bo družabnost popestrila glasbena skupna Fanti Fr’mnanti.

Pred tem bodo v soboto, 15. junija, ob 20. uri bodo v Domu Albert Sirk odprli posthumno razstavo domačega slikarja Miroslava-Mirka Doušaka z naslovom Čopič in platno, ljubezen do slikanja. Kriška vaška skupnost se bo s tem spomnila priljubljenega domačina, ki je svojo umetniško pot začel v Ljubljani in nato nadaljeval v rojstni vasi, kjer je sodeloval s takratnim prosvetnim društvom Vesna ter z ostalimi vaškimi društvi ter organizacijami. Katalog razstave je uredila Erika Bezin, ki je k sodelovanju povabila pesnika in pisatelja, slikarjevega bratranca Miroslava Košuto, novinarja Sandorja Tenceja ter umetnikovega sina Andreja, ki bo tudi govoril na sobotni otvoritvi. Uvedla jo bo Erika Bezin, za glasbeni utrinek bosta poskrbela Tamara Tretjak in Janoš Jurinčič.

V torek, 18. junija, ob 20.30 bo v Domu Sirk glasbeno-gledališki večer, ki ga bosta oblikovala Denis Novato s prijatelji ter Boris Kobal, sodeloval bo tudi moški zbor Vesna (info: vesnaskd@gmail.com). V petek, 21. junija, bo prav tako v vaškem kulturnem domu pokušnja domačih vin, ki jo bodo popestrili Daniel Malalan-Bokja in Neumni muzikanti. V soboto, 22. junija, ob 16.30 bo v Slomškovem domu delavnica za izdelovanje svetoivanskih venčkov pod vodstvom Jadranke Sedmak (soprirediteljica delavnice je kriška župnija). Naslednjega dne pa se bo Kriški teden sklenil s prižigom kresa (ob 21.30).