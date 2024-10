Za zapahi 24 tihotapcev migrantov

Tržaška mejna policija je v enem mesecu na meji s Slovenijo aretirala 32 oseb, od katerih je bilo 24 tihotapcev migrantov. Tako pričajo podatki, ki se nanašajo na obdobje med 18. septembrom in 14. oktobrom.

V Italijo so skušali aretirani nezakonito pospremiti 99 ljudi. Med temi je bilo 22 mladoletnih. Nekateri so bili tudi še zelo majhni otroci. V glavnem je šlo za turške državljane, ob njih pa so bili še egiptovski, pakistanski, kitajski, sirijski in iranski državljani. Italijanska policija je poudarila, da tovrstni nezakoniti prevozi potekajo ob vseh urah.