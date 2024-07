Zabodla že dva partnerja

Novogoričanka M.B., ki naj bi 30. junija čez balkon porinila partnerja, 45-letnega A.N., je bila v preteklosti že večkrat nasilna tako do sedanjega kot do nekdanjega partnerja. Slednjemu je v preteklosti z granitno kocko počila lobanjo in ga celo zahrbtno zabodla. Neznanka pa ostaja potek junijskega dogajanja na Opčinah. Moški trdi, da je padel sam, iz videoposnetka, s katerim razpolaga tožilstvo, pa naj bi bilo razvidno, da je ženska partnerju grozila s smrtjo in ga porinila z balkona.

Prva nasilna dejanja 38-letne slovenske državljanke segajo že v leto 2016. Takrat je bila v zvezi z moškim iz Solkana. Kot poročajo Slovenske novice, ga je v Gorici, potem ko sta se sprla, z granitno kocko večkrat udarila po glavi, mu počila lobanjo in zamaknila orbitalno kost levega očesa, zaradi česar žrtev nanj ni videla kar šest mesecev. Do napada je prišlo pred karabinjersko postajo, na kateri je nameraval Solkanec poiskati pomoč, pa je moral na patruljo karabinjerjev počakati pred postajo, pri čemer ga je ženska napadla.

Solkanca naj bi Novogoričanka tudi zahrbtno zabodla: skrita za vrati naj bi ga poklicala v sobo ter ga nepričakovano zabodla v hrbet. Moški ovadbe takrat ni podal, zaradi udarca z granitno kocko pa so ženski sodili po uradni dolžnosti.

