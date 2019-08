Začetek del na Stadionu 1. maja še letos?

Pot do gradnje novega športnega objekta pri Sv. Ivanu počasi dobiva nekoliko jasnejše obrise. Športno združenje Bor je namreč na prošnjo Dežele Furlanije Julijske krajine, ki je novembra 2017 z zakonom odmerila 2,5 milijona evrov za »povečanje, obnovo, spremembo namena, izredno vzdrževanje, energetsko varčnost in zagotavljanje varnosti večnamenskega športnega, kulturnega in rekreacijskega središča Stadiona prvega maja«, pristojnim službam poslalo časovnico poteka del.

Predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik sicer ni želel razkriti večjih podrobnosti. »Časovnica ima nek začetek in nek konec,« se je pošalil. V grobem naj bi celotna faza izgradnje novega objekta z več športnimi igrišči, ki bo zrastel na območju opuščenega nogometnega igrišča, trajala poltretje leto, prvič pa naj bi lopato zasadili že pred koncem leta 2019. Pred tem bodo morali objaviti razpis za izvajalca del, pojasni Pučnik, še prej pa bo morala pasti odločitev o tem, kako bo sam razpis zgledal.