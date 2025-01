Zagorelo v kuhinji restavracije Sorrentino na Obalni cesti

V restavraciji Sorrentino - Trattoria di mare Tenda rossa na Obalni cesti je danes okoli 13.15 zagorelo v kuhinji. Lastniki gostinskega obrata so poklicali na pomoč gasilce. Posredovali so gasilci iz kasarne v Ulici Alviano, ki so na prizorišče nesreče odhiteli z dvema gasilskima tovornjakoma s cisterno. Gasilcem je uspelo takoj pogasiti požar, večje škode ogenj ni povzročil. Ko se je vnelo v kuhinji, so restavracijo evakuirali, gostje in zaposleni so zapustili poslopje. Požar so sicer začeli gasiti že sami kuharji in natakarji. V nesreči se ni nihče poškodoval.