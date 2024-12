Zapornikom bodo omogočili športno udejstvovanje

Z januarjem se bo v tržaškem zaporu Ernesto Mari začel prav poseben projekt, s katerim želijo vsem zagotoviti možnost, da se ukvarjajo s športom, tudi v zaporu. Projekt Mai soli (Nikoli sami), ki ga bo izpeljalo društvo Trieste Atletica, predvideva tečaje za pridobitev naziva trener atletike za mladince, sodelovanje pri organizaciji športnih dogodkov in udeležbo na nekaterih tekmah.

Deli se na teoretični in praktični del, sicer pa bo treba na igrišče, na katerem bo mogoče trenirati, še malo počakati. To pa naj bi bilo do konca prihodnjega leta nared, je na predstavitvi projekta povedal odhajajoči direktor tržaškega zapora Graziano Pujia.

S projektom si prizadevajo za socialno reintegracijo zapornikov in njihovo vključevanje v športne dejavnosti. Z njim je društvo Trieste Atletica zmagalo na državnem razpisu z naslovom Sport di tutti - carceri (Šport vseh - zapori), ki ga podpira družba Sport e salute v sodelovanju z uradom za upravljanje zaporov in uradom za sodišča za mladoletne. Poleg Pujie so ga v sejni dvorani zapora Ernesto Mari predstavili deželna koordinatorka družbe Sport e salute Erika Dessabo, deželni odbornik za lokalno samoupravo Pierpaolo Roberti, predsednik društva Trieste Atletica Pompeo Tria in predsednik deželne sekcije italijanske atletske zveze Fidal Francesco Colella. Veliko je v razvoj projekta, tako kot v društvo Trieste Atletica nasploh, vložil tajnik športnega društva Omar Fanciullo, so poudarili na predstavitvi.

»Šport za vse« in »Vsi na igrišče« sta slogana, ki ju je bilo večkrat slišati na včerajšnji predstavitvi. »Vsak ima pravico do športa,» je dejala Erica Desabbo. Predsednik društva Trieste Atletica pa je med drugim poudaril pomen, ki ga ima šport za zdravje. »Pozitivni učinki so prepoznavni tako na telesni kot na duševni ravni. Zapornikom pa dajemo tudi možnost, da pridobijo določeno znanje in naziv, ki jim bo v pomoč pri reintegraciji ob zaključku zaporne kazni,» je pristavil direktor tržaškega zapora Graziano Pujia. Odbornik Roberti je pohvalil društvo Trieste Atletica, ravno tako Francesco Corella.