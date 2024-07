Zaradi obnovitvenih del bo Rižarna zaprta

Rižarna pri Sv. Soboti bo od jutri do srede, 17. julija, zaprta zaradi izrednih vzdrževalnih del. Občina bo namreč poskrbela za ureditev sprejemne točke in prostorov v zgornjih nadstropjih poslopja ob vhodu v državni spomenik. Od 18. julija dalje bodo obiskovalci lahko vstopili v Rižarno iz vhoda na Trgu De Simone, to je na večjem parkirišču ob stranskem zidu, ne pa iz Ulice Palatucci kot običajno. Iz Trga De Simone se v Rižarno vstopi preko vrta v dvorano, kjer bodo začasno uredili sprejemni urad in knjigarno.

Dela v nekdanjem nacifašističnem taborišču so se začela sicer že marca letos. Občina namerava posodobiti del ponudbe in odpraviti arhitektonske ovire v muzeju. Postavljajo na primer dvigalo, ki bo povezovalo sprejemni urad z zgornjim nadstropjem, kjer bodo prav tako dostopni knjigarna, pisarne in konferenčna dvorana. Te prostore bodo v celoti prenovili in jih prilagodili pomembnosti spomenika, ki ga vsako leto obišče več kot 130 tisoč ljudi iz vseh koncev, so sporočili iz občine.

Projekt obnove podpisuje Corrado Pagliaro, ki je že poskrbel za ureditev muzejskih prostorov leta 2016. Dela se bodo v celoti zaključila spomladi 2025, na 80-letnico konca druge svetovne vojne.