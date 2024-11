Zasačili so ga s heroinom v žepu

Tržaški lokalni policisti so pred nedavnim med izvajanjem nadzora na območju Ulice Valmaura zasačili 33-letnega italijanskega državljana, za katerega so posumili, da prodaja mamila. Ko so ga osebno preiskali, so v žepu njegovega plašča našli heroin, in sicer krepko več kot za morebitno osebno rabo, so razložili. Sklepali so, da je z drogo nameraval pripraviti več odmerkov in jih nato prodati.

Na njegovem domu so nato našli elektronsko precizno tehtnico in plastične vrečke za preprodajo drog. Državna tožilka je zanj odredila hišni pripor.