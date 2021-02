Zavihali so si rokave in gredo naprej

»V življenju se ne oziramo nazaj, raje si zavihamo rokave in gremo naprej.« V tem duhu je v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu v sredo nastala nova svetniška skupina Alleanza per Duino Aurisina, v kateri se po novem prepoznavajo svetniki Chiara Puntar, Mateja Pernarcich, Massimo Romita in Giuliano De Vita. Zadnja dva sta že julija lani zapustila občansko listo Forza Duino Aurisina in preskočila v stranko Bratje Italije (Fratelli d’Italia) Giorgie Meloni, svetnici nežnega spola pa se za ta korak nista odločili.

Novo skupino bo vodila Chiara Puntar, ki je bila doslej ravno tako na čelu skupine Forza Duino Aurisina. Kakor je pojasnila za dnevnik, ne predstavlja njihova odločitev nikakršnega političnega razkola, pač pa želi biti izziv za krepitev poti, ki so jo ubrali leta 2017, ko so podprli župansko kandidatko Danielo Pallotta. Še vedno bodo zasledovali cilje, ki so si jih takrat zastavili, saj sestavljajo politični program, ki so ga volivci s svojim glasom podprli.