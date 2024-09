Mladi raziskovalci dobili novo bivališče

Trinajst mladih raziskovalcev in doktorskih študentov, ki se izobražujejo na Univerzi v Trstu ali drugih znanstveno-raziskovalnih ustanovah na Tržaškem, se bo naslednji teden vselilo v prenovljen študentski dom v Ulici Gaspare Gozzi. Stavbo, ki je v lasti Fundacije CRTrieste, so včeraj slovesno predali namenu, poimenovali so jo po Renzu Picciniju, bančniku in dolgoletnemu predsedniku fundacije, ki je umrl leta 2015. Naložbo za prenovitev stavbe v višini dveh milijonov evrov je prav tako krila fundacija. Enajst enoposteljnih sob in eno dvoposteljno sobo dopolnjujejo skupna kuhinja z dnevno sobo, pralnica, zunanje dvorišče ter balkon z očarljivim razgledom, ki prek tržaških streh sega vse do morja.

Prenovitvena dela so trajala eno leto, izvedlo jih je podjetje Ruini Costruzioni. Načrt sta pripravila arhitekta Dario Piatelli in Maurizio Maranzana. Vsaka od sob je opremljena z ležiščem, pisalno mizo in sanitarijami, stanovalci pa si bodo delili kuhinjo, dnevno sobo in pralnico. Dve sobi so priredili za študente z invalidnostjo. Nove stanovalce je preko javnega razpisa izbrala Dežela FJK, ki se je za to povezala z Univerzo v Trstu in drugimi tržaškimi raziskovalnimi ustanovami.