Povečali bi park San Giusto

Na sinočnji seji občinskega sveta so levosredinski mestni svetniki predstavnikom mestnih oblasti postavili tudi vprašanja, ki so zadevala zaprtje dveh mestnih poštnih uradov, invazijo podgan in pomanjkanje parkirnih mest. Z odgovori so bili le delno zadovoljni. Najbolj konkreten odgovor je prejel Riccardo Laterza (Zdaj Trst), ki je odbornika za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra vprašal, kako namerava rešiti problem pomanjkanja parkirišč po zaprtju parkirišča na četrtem pomolu.

Babuder je bil zelo diplomatski, bolj neposreden je bil župan Roberto Dipiazza, ki je odgovoril, da se je na kratko pogovoril s Francom Sergasom, koordinatorjem družbe Interparking, in mu predlagal, da bi garažno hišo San Giusto povečali za 350 mest. Odgovora na ta predlog še ni dobil, a župan upa, da bodo upravitelji v predlogu videli dobro poslovno priložnost in na ta način rešili tržaški problem parkirišč.