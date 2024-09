Že diši po Kraškem oktoberfeštu

Jesenski dnevi opozarjajo, da se hitrih nog bliža praznik Kraški oktoberfešt, letos že 27. po vrsti, ki ga prireja šempolajsko društvo Vigred na prireditvenem prostoru v Praprotu.

Praznik bo zaživel ob koncu tedna, in sicer od petka, 4., do nedelje, 6. oktobra. Uvod v praznik bo tako kot vedno v domeni otrok: ob 18.30 z nastopom otroške pevske skupine Vigred in glasbenih skupin Vigred - Kraški fenomeni, Vigred High Skull in Green Rose.

V soboto bodo kioske odprli že ob 12. uri, saj se bo dogajati začelo že zjutraj. Med 9.30 in 10.30 bodo fantje AŠD Burja Sport zbirali prijave za 4. Tek med vinogradi (ob 13. uri nagrajevanje): pet kilometrski tek po stranskih gozdnih poteh, ki povezujejo Praprot z bližnjimi vinogradi.

Od 11. do 15. ure bo potekala delavnica suhe gradnje v organizaciji Partnerstva kraške suhozidne gradnje. Ob 14.30 se bodo začeli likovni ex tempore (ob 18. uri nagrajevanje), turnir v briškoli in turnir v šahu (v organizaciji LabŠah). Med 15. in 18. uro bo potekal otroško-mladinski taborniški kotiček v organizaciji tabornikov RMV Trst Gorica.

Nedelja se bo ravno tako začela zgodaj: od 8.30 do 9.30 bo zbirališče za 27. pohod Na Krasu je krasno oz. za 5. mini pohod za otroke in družine. Od 14. ure bodo delavnice-demonstracije Ustvarjamo skupaj - klekljanje (SKD Tabor odsek Kraške orhideje), kako nastane narodna noša (SKD Rdeča zvezda), umetniško recikliranje (društvo Muca Copatarica in Coš Gruden) in prikaz ročnih spretnosti. Med 15. in 17. uro bo kotiček Povem ti pravljico. Ob 16.30 pa se bo začel 27. Kraški muzikfešt oz. festival ljudskih godcev in pevcev.

Na prireditvenem prostoru bo poskrbljeno za hrano in pijačo ter za glasbo z Godbo Salež, ansambli Od Buata, Rujni muzikanti, The Maff, Maxi in Nebojsega.