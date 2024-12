Zelena luč za novi hotel

V nekdanji stavbi Italijanskih železnic na Trgu Vittorio Veneto bodo nov hotel začeli urejati spomladi prihodnje leto, dokončali pa naj bi ga v roku dveh let. Avstrijski investitor z Dunaja Ivan Holler je končno prejel gradbeno dovoljenje, na katero je čakal kar nekaj časa. Zavleklo se je, ker je investitor na strehi palače s konca 19. stoletja želel urediti bazen, kar je bilo za birokracijo sporno, saj ureditveni občinski načrt to dopušča le izjemoma. Ker zadeva ni bila jasno definirana, je Holler na začetku letošnjega poletja popustil in prilagodil načrt obstoječim pravilom.

Nad dejstvom, da je prejel gradbeno dovoljenje in da bo v stavbi, ki jo je na javni dražbi kupil oktobra leta 2020, lahko začel z deli, je investitor navdušen. Po telefonu nam je povedal, da je v tej fazi prejel gradbeno dovoljenje za ureditev hotela, ni pa še prejel dovoljenja za ureditev trga pred stavbo. Holler se je namreč že na začetku zavzel za preureditev trga, ki bi ga osebno naredil bolj zelenega in domačega. Za ta del projekta se še pogaja z Občino Trst, je povedal sogovornik, ki je prepričan, da bodo kmalu dosegli dogovor. Z gradbenimi deli v petnadstropnem poslopju bo začel takoj, ko bo našel primernega izvajalca del. V prihodnjih tednih bo objavil javno vabilo gradbincem, ko bo prejel ponudbe, jih bo preučil in nato izbral najprimernejšega kandidata.

Kot je dejal investitor, je projekt skupno vreden 70 milijonov evrov. Deset milijonov evrov je že vložil v nakup zgradbe, ki so jo Italijanske železnice na nepremičninski trg poslale leta 2008.