Znana operna pevka Ksenija Vidali se je vrnila v rojstni Škedenj

Škedenjci so se na ta veseli dan kulture poklonili svoji sovaščanki, operni pevki Kseniji Vidali, primadoni ljubljanske opere in pravi pevski divi, ki je svoj pečat pustila na vseh večjih svetovnih odrih. Razstavo o njej je ob 110-letnici rojstva (1913) pripravil Pokrajinski muzej Koper, gostovala je tudi že v tržaškem Kulturnem domu in v atriju Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. 20 let po smrti (2004) pa se je pevka vrnila v rodni kraj. Odprtje razstave v Domu Jakoba Ukmarja je v petek priredilo Slovensko kulturno društvo Ivan Grbec.

Za uvodni glasbeni pozdrav je poskrbel harfist Glasbene matice Filippo Craglietto. Po pozdravu direktorja koprskega muzeja Marka Bonina sta kuratorki razstave Tina Novak Pucer in Tanja Jakomin Ko cjan cic predstavili lik škedenjske operne pevke, ki je prve ko rake v svetu glasbe opravila ravno v domači škedenjski cerkvi. Z opero je prišla prvič v stik, ko je z očimom po prvi sve tovni vojni obiskovala oper ne pred stave v Trstu. Solopetja se je učila prav tako v Trstu pri Ernestu Justu. Pod njegovim men torstvom je leta 1937 debitirala tudi v ljubljanski operi, kjer je mojstrsko odpela vlogo Mimì v La bohème Giacoma Puccinija.

